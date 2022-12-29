 إبراهيم عيسى: القرارات الصادرة من أعلى لأسفل ستواجه صعوبة في التطبيق - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: القرارات الصادرة من أعلى لأسفل ستواجه صعوبة في التطبيق

الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى
الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى
خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 6:54 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 6:54 ص

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن القرارات الصادرة من الحكومة من أعلى لأسفل ستواجه صعوبة في التطبيق، موضحا أن اقناع الرأي العام بتلك القرارات يستلزم إجراء حوار منفتح بين الحكومة والمعارضة.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تقديمه لبرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أن الحكومة تعمل لدى الشعب وليس العكس ويجب عليها أن تتبع أسهل طريقة لإقناع المواطن بما تتخذه الحكومة من قرارات وهو إشراكه في اتخاذ القرار.

وتابع: "حديث الحكومة المتكرر عن السعر العالمي خلال توفيرها لاحتياجات المواطن حتى من السلع المنتجة محليا يحتاج إلى تصويب، ولما تكلمني عن تسعير المنتج بالسعر العالمي كلمني عن الدخل العالمي للمواطن"، مطالبا الحكومة بالتواضع لأنها لم تقدم شيء للمواطن.

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