العراق: مقتل 6 من داعش بضربة جوية في محافظة ديالي

كشف متحدث عسكري عراقي اليوم الخميس، أن 6 من عناصر تنظيم داعش لقوا حتفهم بضربة جوية عراقية شرقي بحيرة حمرين بمحافظة ديالى (57 كيلومترا شمال شرق بغداد).

وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان صحفي إن مقاتلات عراقية قصفت وكرين لتنظيم داعش شرقي بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى وفق معلومات من جهاز الاستخبارات العسكرية في قيادة العمليات المشتركة وتمكنت مقتل 6 من عناصر داعش.

وأوضح أن القصف حول الوكرين إلى ركام وما زالت القوات الأمنية مستمرة في عمليات البحث والتفتيش في المكان ذاته.

وأكد أن تحريات الاستخبارات كانت لها نتائج إيجابية عالية المستوى في القصاص العادل من الزمر الإرهابية التي ذاقت الويل على يد الأبطال في قواتنا الأمنية التي زلزلت الأرض تحت أقدام الإرهاب أينما يكون.