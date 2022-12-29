حكومة بيرو تجهز خطة اقتصادية لدعم الفئات الفقيرة

قال رئيس وزراء بيرو ألبرتو أوتارولا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة إن حكومته ستقدم خطة لدعم الفئات الفقيرة مرتبطة بطلب الحصول على ثقة البرلمان في الحكومة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخطة تتضمن ضخ استثمارات في مشروعات البنية التحتية ومساعدات غذائية وإجراءات للحد من معدلات الفقر.

ومن المقرر عرض تفاصيل الخطة على البرلمان مع طلب التصويت بالثقة على الحكومة يوم 12 يناير المقبل.

ولم يكشف مكتب إعلام الحكومة عن مزيد من التفاصيل ولا القيمة المالية للخطة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي خفض البنك المركزي في بيرو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023 إلى 9ر2% من 3% بسبب الاحتجاجات العنيفة بعد محاكمة الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، وفقا لعرض قدمه محافظ البنك المركزي جوليو فيلاردي، مضيفا أن الاقتصاد لا يزال في الغالب غير متأثر بالاحتجاجات، وأن البنك المركزي في بيرو رفع أسعار الفائدة على نحو فعال لمكافحة التضخم.