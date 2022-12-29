 رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد اهتمام ودعم بلادها لليبيا من أجل تسريع موعد الانتخابات - بوابة الشروق
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رئيسة وزراء إيطاليا تؤكد اهتمام ودعم بلادها لليبيا من أجل تسريع موعد الانتخابات

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 5:41 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 5:41 م

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الخميس، إن القضية الليبية حاسمة بالنسبة لإيطاليا، مشيرة إلى أن بلادها تجري حوارًا مع كل المهتمين بالأزمة على المستوى الدولي بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودون الاقتصار على الأطراف الليبية فقط.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيسة الوزراء الإيطالية أثناء مؤتمر نهاية العام الصحفي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وأضافت ميلوني - خلال المؤتمر - أن إيطاليا تعمل على إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، ولكن هناك عقبة إعادة كتابة الدستور، موضحة أنها قضية حاسمة بالنسبة لإيطاليا، وأن ليبيا أساسية بالنسبة لإيطاليا.

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