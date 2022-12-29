 القبض على شاب مختل نفسيا متهم بقتل والده في العريش - بوابة الشروق
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القبض على شاب مختل نفسيا متهم بقتل والده في العريش

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 3:25 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 3:25 م
تمكنت الأجهزة الأمنية، في مدينة العريش بشمال سيناء من إلقاء القبض على شاب مختل نفسيا بعد قتله والده في منزله بحي عاطف السادات.

وكشف مصدر أمني، أن قوات الأمن طوقت منطقة عاطف السادات، بعد أن تلقت بلاغًا بقتل شاب والده وفراره من المكان في حالة "هياج".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، تلقت بلاغًا مساء أمس الأربعاء، من المواطنين يفيد بقيام شاب يدعي "محمد.ج"، 25 عاما بالتعدي على والده ويدعى"جمال إ" 62 عاما، مما أدى إلى وجود آثار تهشم بالرأس وطعنة في البطن، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

ودلت التحريات الأولية وبعد سماع روايات شهود العيان، أن الشاب المتهم بالقتل كان في الفترة السابقة نزيلا لإحدى المصحات النفسية، وسبق أيضا أن احتجز للعلاج في المصحات النفسية، وبعد خروجه مؤخرا نشبت بينه وبين والده مشادة أدت إلى ارتكابه الجريمة المروعة.

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