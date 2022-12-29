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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم مخدرات تقدر بـ2 مليون و450 ألف جنيه، خلال حملات بـ3 محافظات.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى، الأمن العام، الأمن المركزى" ومديريات أمن "سوهاج، الشرقية، المنيا"، والإدارة العامة لتدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة، تم استهدافهم والقبض عليهم.

ففي سوهاج، تم القبض على 4 عناصر إجرامية، لثلاثة منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بالقرب من مسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة البلينا.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو، سيارة، 4 دراجات نارية "بدون لوحات"، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة، 3 أسلحة بيضاء، ميزان حساس، 3 قطع مشغولات ذهبية.

وفي الشرقية، ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية. وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو، 6 طرب حشيش وزنت 600 جرام، طلقات نارية، 2 سلاح أبيض، دراجة نارية "بدون لوحات"، مبلغ مالى، هاتف محمول).

كما تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، وبحوزته (12 طربة حشيش وزنت كيلو، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وفي المنيا ضبط عنصرين إجراميين حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنيا.وبحوزتهما (18 طربة حشيش وزنت 2 كيلو، دراجة نارية "بدون لوحات"، مبلغ مالى،هاتفى محمول).

كم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنيا. وبحوزته (24 طربة حشيش وزنت 2 كيلو و400 جرام، دراجة نارية "بدون لوحات"، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بحيازتها بهدف الاتجار بها. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و450 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.