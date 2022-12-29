 أوكرانيا: الجيش الروسي أطلق موجة جديدة من الهجمات بمسيرات كاميكازي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: الجيش الروسي أطلق موجة جديدة من الهجمات بمسيرات كاميكازي

د ب أ
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 1:50 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 1:50 ص

قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت موجة جديدة من الهجمات بما يسمى طائرات "كاميكازي" المسيرة ضد أوكرانيا مساء الأربعاء.

ووجهت الطائرات المسيرة ضد أهداف في جنوب وشرق البلاد، حسبما ذكر الدفاع الجوي الجنوبي الأوكراني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف أنه تم إسقاط خمس طائرات مسيرة في منطقة دنيبرو، قائلا: "دعونا نبقى في مزاج احتفالي".

وقال إن الطائرات المسيرة حلقت في عدة مجموعات فوق منطقة دونيتسك وزابوريجيا وخاركيف. كما سجل مراقبون رحلات جوية في اتجاه أوديسا.

ووفقا لتقارير وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان"، تم إسقاط العديد منها.

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