الأمن يواصل البحث عن مهتز نفسيًا قتل والده بالعريش

تواصل قوات الأمن بشمال سيناء البحث عن شاب مهتز نفسيا قتل والده بمدينة العريش بين الزراعات، بمنطقة قرية عاطف السادات بمدينة العريش.

وطوقت قوات الأمن بشمال سيناء منطقة قرية عاطف السادات بمدينة العريش، بعد قيام شاب مهتز نفسيا بقتل والده عن طريق ضربه بآله حادة على رأسه، وطعنه في منطقة البطن.

وأكدت المصادر الطبية أن القتيل يدعى جمال إبراهيم فرج، 62 عاما، عليه آثار تهشم بالرأس وطعن في البطن، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

وأكد شهود العيان أن الشاب يدعى محمد جمال شهير بـ محمد سردينة، يعاني من مرض نفسي، وكان محتجزا منذ أيام في إحدى المصحات النفسية العلاجية، وكان يتواجد في منزل والده بالعريش.

وأضاف شهود العيان أن الشاب بعد قتل والده، شوهد وهو يقوم بالركض في الشارع في حالة هستيريا حيث فوجئوا بقتله والده بعد دخولهم المنزل.

و بين الكشف الظاهري على جثة القتيل بعد نقلها الي مستشفى العريش العام بشمال سيناء وجود إصابات بالغة في الرأس و البطن نتيجة اعتداء بآلة حادة، و تم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى ترقبا للعرض علي الطبيب الشرعي و قيام جهات التحقيق بتولي الكشف عن الملابسات.