محكمة تركية تؤيد حكما بالسجن مدى الحياة بحق كافالا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أيدت محكمة استئناف تركية الأربعاء حكما بالسجن مدى الحياة صدر في أبريل بحق رجل الأعمال الخيرية عثمان كافالا بدعوى محاولته الإطاحة بالحكومة من خلال تمويل احتجاجات جيزي المناهضة لها عام 2013.

وأيدت المحكمة بشكل منفصل حكما بالسجن لمدة 18 عاما لسبعة مشتبه بهم آخرين، بينهم محامون، للمساعدة والتحريض على المحاولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وانتقد حلفاء أنقرة الغربيون وجماعات حقوقية الحكم الصادر في أبريل ووصفوه بأنه ذو دوافع سياسية.

وأعربت الولايات المتحدة عن "انزعاجها العميق وخيبة أملها" من قرار المحكمة الأخير بتأييد الحكم بالسجن مدى الحياة، حسبما قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل في بيان.

وقال المتحدث إن "إدانة كافالا الظالمة لا تتفق مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون" ، داعيا أنقرة إلى إطلاق سراحه وكذلك "جميع الآخرين المسجونين تعسفيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد اتهم كافالا علنا بأنه جزء مما وصفه بمؤامرة دولية للإطاحة به.

وينفي كافالا هذه المزاعم.