فحص 2263 مواطنا في قافلة حياة كريمة الطبية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية إصلاح شالما بمركز سيدي سالم، تحت إشراف الدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وشهدت القافلة الطبية تردد عالي من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية على مدار يومين للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة.

وضمت القافلة 13 عيادة، في 10 تخصصات طبية مختلفة (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، مسالك، جراحة عامه، أسنان، رمد، نسا، تنظيم أسرة، أنف وأذن)، وبلغ إجمالي المواطنين المترددين على الحملة 2263 مواطنا، وإجراء تحاليل طبية لنحو 171مواطناً، وإجراء 79 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية.

وتلقى 1113 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وتضمنت القافلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر)، استفاد منها 123 مواطناً، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لنحو 21 مريضا، والتحويل على اقرب مستشفى لـ39 مريضا، لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.