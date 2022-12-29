الغندور يحسم موقف السعيد من الانتقال إلى الزمالك

نفى خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك، كل الأخبار التي ترددت عن دخول الفريق الأبيض في مفاوضات مع عبدالله السعيد مهاجم فريق بيراميدز، وذلك من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال الغندور في تصريحات لقناة ناديه: «في كلام تردد في الساعات الماضية عن انتقال عبدالله السعيد لنادي الزمالك، شوفت سنه لقيته 37 ونصف، ودا سن كبير جدا على مشروع الحالي لفريق كرة القدم».

وأوضح الغندور: «إدارة الزمالك وفيريرا بيبنوا مشروع لفريق كرة القدم بالنادي، وكانت أول خطوات تنفيذ هذا المشروع، هو النزول بمعدل أعمار الفريق وهذا حدث بالفعل».

وأتم: «عبدالله شارك مع ناديه بيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية، وبالتالي غير مسموح له المشاركة مع الزمالك في دوري الأبطال حال قدومه، وأنا بأكد ليكم أنه مش هيجى الزمالك».