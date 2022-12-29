كندا وثلاث دول يطلقون عملية لتحميل إيران المسؤولية القانونية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

أطلقت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، رسميا عملية لمحاسبة إيران قانونا على إسقاط رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية"بي إس 752"، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من وفاة 176 شخصا على متن طائرة الركاب التي تم إسقاطها.

وأسقط الحرس الثوري الإسلامي الإيراني رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها في طهران في 8 يناير 2020، حيث أصاب الطائرة صاروخان أرض - جو، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها - بما في ذلك 55 مواطنا كنديا و30 مقيما دائما وغيرهم ممن لهم صلات بكندا.

وأعلنت مجموعة التنسيق والاستجابة الدولية، التي تم تشكيلها لتنسيق الجهود للسعي للمساءلة والتعويضات عن إسقاط الطائرة، اليوم الأربعاء، أن وزراء من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة طلبوا من النظام الإيراني الخضوع للتحكيم الملزم في ظل نزاع دولي، وهي خاضعة لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني.

وتلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها بحظر ومنع ومعاقبة بعض الجرائم المتعلقة بالطائرات، بما في ذلك التدمير غير المشروع والمتعمد لطائرة في الخدمة، وتعد كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة وإيران أطرافا في الاتفاقية التي تم توقيعها في مونتريال عام 1971، وإذا لم تتمكن البلدان من الموافقة على شروط التحكيم في غضون ستة أشهر، فيمكن رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.

يذكر أن الجهود السابقة فشلت في حمل إيران على المشاركة في مفاوضات بشأن تعويضات هذه الرحلة.