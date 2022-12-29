منظمة دولية: الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة هائلة لغازات الاحتباس الحراري

قالت منظمة "أورج. 350" المناخية المستقلة الدولية، إن الحرب الروسية الأوكرانية ليست غير مقبولة من وجهة النظر الإنسانية فحسب، بل أسفرت أيضًا عن انبعاثات هائلة من غازات الاحتباس الحراري، الأمر الذي يسلط الضوء على ضعف اعتمادنا المستمر على طاقة الوقود الأحفوري.

ووجهت نداءً من أجل التوصل إلى اتفاق طموح بشأن أزمة المناخ وتدابير الطاقة في مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع بهيروشيما اليابانية، التي تنعقد خلال شهر مايو المقبل.

وقالت إنه يجب على الاقتصادات السبعة الكبرى في العالم إظهار الزعامة لبقية العالم من خلال مواجهة أحدث الاكتشافات العلمية، وأزمة المناخ المتصاعدة للتوصل إلى اتفاق سيعزز الإجراءات بشكل كبير مقارنة بقمة إلمو لمجموعة السبع في عام 2022.

وأضافت أنه أصبحت أزمة المناخ أكثر خطورة، مثل الفيضانات التي اجتاحت باكستان هذا العام، حيث ذكرت التقارير أن ثلث مساحة البلاد كانت مغمورة بالمياه.

وفي اليابان لم تنته الأضرار الناجمة عن موجات الحرارة والأمطار الغزيرة التي حطمت أرقاماً قياسية، في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وتم الاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار استجابة لأصوات البلدان النامية والمجتمع المدني العالمي الذي يعاني من الكوارث المناخية.

وأشارت المنظمة في تقرير، تلقت "الشروق" نسخة منه، في ضوء ما سبق، تحث "350.org" الحكومة اليابانية على ما يلي:

وضع أزمة المناخ وقضايا الطاقة على جدول أعمال قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما، ومن الضروري إدراج هذه المسائل في جدول أعمال مؤتمر قمة هيروشيما لمجموعة الدول السبع ليس فقط خلفا لمؤتمر قمة إلماو لمجموعة الدول السبع في ألمانيا، ولكن أيضا لجعل الاتفاق يذهب إلى أبعد من الالتزامات السابقة.

كما يجب الكف عن الترويج "لحلول زائفة" في مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما وتوجيه جدول الأعمال نحو تحول أساسي بعيداً عن الوقود الأحفوري.