تراجع إنتاج الوقود الحيوي في أمريكا بسبب العواصف الثلجية

سجل إنتاج وقود الإيثانول الحيوي في الولايات المتحدة أكبر تراجع له خلال أكثر من عام بعد أن أدت العواصف الثلجية التي ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة لتوقف العمل في العديد من المصانع خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أدت موجة الطقس شديد البرودة إلى إغلاق الطرق وارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في إنتاج الإيثانول، ليتراجع الإنتاج في المتوسط إلى 963 ألف برميل يوميا، مقابل مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الأسابيع العشرة الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التراجع هو الأكبر لإنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة منذ 5 نوفمبر 2021.

وكان المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم يتوقعون وصول الإنتاج إلى 012ر1 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وأثر هذا التراجع الأكبر من المتوقع لإنتاج الإيثانول إلى تراجع أسعار العقود الآجلة للذرة في الولايات المتحدة.