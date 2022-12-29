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الكويت تعلن أسعار الغاز المسال لشهر يناير المقبل

الكويت (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 8:07 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 8:07 م

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر يناير المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ590 دولارا خلال الشهر المقبل كما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ 605 دولارات.

ويستخدم البروبان والبيوتان، في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

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