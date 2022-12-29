 بوركس وباي يقودان بيستونز للفوز على ماجيك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين - بوابة الشروق
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بوركس وباي يقودان بيستونز للفوز على ماجيك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

د ب أ
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 10:42 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 10:42 ص

سجل أليك بوركس 32 نقطة وأضاف صديق باي 28 نقطة ليقودا فريق ديترويت بيستونز للفوز على أورلاندو ماجيك 121 / 101 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وبهذا الفوز تمكن فريق ديترويت بيستونز، الذي يتذيل المجموعة الشرقية، من تحقيق أول انتصار له بعد ست هزائم متتالية.

وأنهى جالين دورين المباراة مسجلا سبع نقاط و18 متابعة لفريق ديترويت.

في المقابل سجل فرانز فاجنر 19 نقطة لفريق أورلاندو، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي.

وفي بقية المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على فينيكس صنز 127 / 102 ، وميامي هيت على لوس أنجليس ليكرز 112 / 98 ، وبروكلين نيتس على أتلانتا هوكس 108 / 107.

كما فاز نيو أورليانز بيليكانز على مينيسوتا تمبرولفز 119 / 118 ، وشيكاغو بولز على ميلواكي بكس 119 / 113 بعد الوقت الإضافي.

كما فاز أيضا ساكرامنتو كينجز على دنفر ناجيتس 127 / 126 ، وجولدن ستيت واريورز على يوتا جاز 112 / 107 .


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