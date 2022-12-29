4 أهداف في شوط أول مثير بين الزمالك والإسماعيلي

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي على استاد القاهرة، بتقدم الابيض بثلاثية مقابل هدف ضمن الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

وعلى الرغم من البداية الساخنة والسريعة للإسماعيلي بهدف في الدقيقة الثالثة برأسية محمد حسن، إلا أن الرد الزملكاوي جاء سريعا.

في الدقيقة 8 استطاع يوسف أسامة نبيه ترجمة عرضية مميزة من أحمد سيد زيزو بتسديدة مباشرة في شباك محمد كوكو، ليعادل النتيجة للأبيَض.

تراجع الإسماعيلي للدفاع، لتستقبل شباكه هدفاً ثانيا في الدقيقة 31 بعدما حصل الزمالك على ركلة جزاء نتيجة لمسة يد، نفذها بنجاح أحمد سيد زيزو ليعلن عن الثاني للأبيض.

وأبى الزمالك أن ينهي الشوط الأول دون أن يعزز التقدم بهدف ثالث جاء عن طريق عمرو السيسي لاعب خط الوسط الذي تسلم تمريرة ارضية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليسددها مباشرة أرضية في الشباك.