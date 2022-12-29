النمسا تسجل 4711 إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة

سجلت النمسا 4711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و31 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و691 ألفا و663، وترتفع الوفيات لتسجل 21 ألفا و407.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و263 ألفا و306 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.