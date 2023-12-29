كشف الفنان توفيق وليد، أنه لم يكن يرغب في الزواج في بداية حياته الفنية، نظرا لظروف سفره الكثير وغيابه المستمر بسبب طبيعة عمله كفنان.

وروى خلال حوار خاص له ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، تفاصيل تعارفه بزوجته ملكة جمال الكون لعام 71 جورجينا رزق، موضحا أنه تعرف عليها للمرة الأولى في باريس عندما عرض عليه أحد المنتجين المشاركة في فيلم من بطولته وبمشاركة «جورجينا».

وذكر أن زوجته شاركت في عدة أعمال سينمائية مع الفنانة صباح، والفنان رشدي أباظة ومحرم فؤاد وعمر خورشيد، قبل أن يعرض عليها المشاركة في هذا الفيلم، مضيفا أنه ذهب إلى منزلها ليعرض عليها الفيلم، ولكنها رفضت الدخول للفن والسينما مرة أخرى، رغبًة منها في الابتعاد عن الوسط الفني، والاكتفاء بتربية نجلها الذي كان يبلغ من العمر خمس سنوات آنذاك.

ومن جانبها، ذكرت «جورجينا» أنها تلقت دعوة على العشاء، والذي كان يتضمن فقرة غنائية للمطرب وليد توفيق، ولكنها لم تتذكره لأنها كانت لا تستمع إلا للغناء الغربي وأم كلثوم فقط، مضيفة أنها حضرت للحفل وتصافحا سويا، لتعجب به في هذا اللقاء وتبدأ قصة حب تجمعها وتكللت في النهاية بالزواج.