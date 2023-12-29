تنفيذ 215 قرار إزالة على أراضي زراعية وأملاك دولة في الإسكندرية

قال المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالإسكندرية، إنه تم إزالة 215 تعد على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية.

وأضاف الفولي في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الحملات شملت مناطق متفرقة في أحياء في العامرية وبرج العرب وشرق ووسط ومنتزه ثان.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة.

فيما شدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكافة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد، مضيفا أنه تم تكليف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.