المركزي التركي: أولويات العام المقبل تشمل تركيزا على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية

ذكر البنك المركزي التركي أن أولوياته العام المقبل ستشمل تركيزا على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، واصفا الاحتياطيات الأكبر بأنها ضرورية لسياسة نقدية فعالة.

وهذا الهدف من بين الخطط، التي تم طرحها اليوم الجمعة، في بيان السياسة النقدية للبنك المركزي لعام 2024، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأكد البنك مجددا أن تراكم النقد الأجنبي، سيستمر، حسب ظروف السوق المواتية، حتى لو كان ينوي اقتراض مبالغ أقل من مقرضين تجاريين، عبر صفقات مقايضة- وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة للهيئة النقدية.

يذكر أن إعادة انتخاب الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان مهدت الطريق لتحول نحو إجراءات اقتصادية تقليدية، شهدت رفع صناع السياسات أسعار الفائدة الرئيسية بواقع خمسة أضعاف واتخاذ خطوات لتبسيط اللوائح، وهو توجه تعهدوا بمواصلته العام المقبل.

وأعلن البنك المركزي التركي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 5ر42%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

وكان أردوغان يطالب قبل إعادة انتخابه في شهر مايو الماضي بخفض سعر الفائدة إلى ما دون العشرة في المئة،حيث يرى أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم.

من جانبها ، قالت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان، إن السياسة النقدية المتشددة في البلاد بدأت تؤثر على أسعار المستهلكين، ولكنها توقعت عدم تحقيق معدل تضخم دون 10% قبل عام 2026.