مفتي الجمهورية: الاحتفال بمولد سيدنا عيسى تقرُّب إلى الله

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة: «هذا التقرُّب سببه أن سيدنا عيسى نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، بل وهو من أولي العزم من الرسل».

وتابع: «كما نحتفل بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نحتفل بمولد سيدنا عيسى عليه السلام، ولو علمنا بمولد موسى عليه السلام لاحتفلنا به».

وأشار إلى كل هؤلاء الأنبياء يمثلون مصدر إشعاع نور للبشرية كلها على مدار الزمان، واستكمل: «نحن نفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى، ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة».