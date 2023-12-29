قال الفنان وليد توفيق، إن أقسى المحطات التي مر بها في رحلته الفنية، هو عدم وجود جهة ترعاه، بل هو من صنع نفسه بنفسه، على عكس الحال مؤخرا حيث توفر شركات كبرى وبرامج هواة، ومحطات تلفزيونية ضخمة؛ لرعاية المواهب الغنائية.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أنه كان يهرب من نافذة منزله حتى لا يعرف والده هذا الأمر، وينزل الشام مع المطرب اللبناني الراحل ملحم بركات ليغني، حيث كان يتقاضى آنذاك 500 ليرة سورية بالليلة وينام بغرفة فوق أسطح المكان الذي يغني به، مؤكدا أنه يفتخر بهذا الأمر للغاية، لأنه علمه الكثير في بداية طريقه الفني.

وروى أحد المواقف الطريفة التي حدثت معه خلال إحيائه إحدى الحفلات، قائلا: «أخذت الميكرفون وقربت على طاولات الحضور، وغنيت أمام سيدة جميلة تجلس بجوار زوجها أبوكي مين يا صبية، ليغضب زوجها ويطلب مني الابتعاد عن الطاولة».

وأكد أن هذا الموقف أصابه بالحرج الشديد، ولكنه عاد مرة أخرى وغنى أمام نفس السيدة أغنية «مغرم بعيونك»، الأمر الذي دفع زوجها للتعدي عليه لفظيا، مضيفا: «مراته قالتله لو معتذرتش من وليد مفيش رجوع للبيت، ورجع قالي أبوس إيديك لازم تكلمها وتعرفها إني اعتذرتلك، ومن بعدها أصبحنا أصدقاء حتى توفى».