خالف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كل التوقعات التي كانت تشير إلى اقترابه من الرحيل عن «سانتياجو بيرنابيو» بنهاية الموسم الحالي 2023-2024، بعدما قام بتمديد تعاقده حتى 2026.

وأعلن الريال، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد أنشيلوتي الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حتى 2026، ليتأكد بقاء المخضرم الإيطالي داخل النادي الملكي.

وسلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الضوء على الأسباب التي دفعت مسؤولي النادي الأبيض لاتخاذ قرار بتجديد عقد أنشيلوتي.

وأوضحت: «النتائج الجيدة التي حققها ريال مدريد أحد أبرز الأسباب، خاصة أن كارلو وصل لنهاية عام 2023 وهو متصدر الدوري الإسباني، وأيضا لمجموعته في دوري أبطال أوروبا».

وتابعت أن المدرب الإيطالي كان له دور كبير في خطط النادي هذا العام، إلى جانب تجنبه انهيار الفريق، رغم الإصابات العديدة والخطيرة التي تعرض لها لاعبو الفريق في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي يقدره النادي بشدة لأنشيلوتي.

وواصلت: «تغيير طريقة لعب الفريق هو الذي ساهم في تقديم فترة جيدة، وقبل كل شيء أيضا المستوى العالي الذي ظهر عليه جود بيلينجهام نجم الفريق، الذي أصبح هدافا للميرينجي رغم وصوله فقط في الصيف».

واختتمت «موندو ديبورتيفو»: «النادي الملكي أراد تغطية ظهره من خلال تأكيد الاستقرار الذي يعد مهما للنادي، وهو الأمر الذي دفع ريال مدريد لإضفاء الطابع الرسمي على مستقبل المشروع الذي أصبح أنشيلوتي على قمته حاليا».