عرض الإعلامي خالد أبو بكر، 3 صور أمام ضيفته الفنانة شمس الكويتية، لكلا من الفنانة أنغام وأصالة ونوال الكويتية، وسألها عن أكثرهن طربا بالنسبة لها.

وأجابت خلال حوار خاص لها ببرنامج «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، بأن الفنانة نوال الكويتية تطربها بشكل كبير، وكخامة صوت، مؤكدة أنها لا تسمع أغاني الفنانة أصالة وأنغام.

وتابعت: «أنغام وأصالة مش جوي، مش بكرهم ولا بغلط فيهم، لكن نوال الكويتية نفس مساحة الصوت والجو وصديقة لي»، موضحة أن أكثر الأغاني التي أعجبتها للفنانة أنغام «شنطة سفر».



وعن المطرب الذي تفضل مشاركته في «دويتو» غنائي، أكدت أنها تفضل مشاركة مطرب الراب ويجز، معقبة: «عنده هوية خاصة به غير مكررة، مش محروق ولا كل ما تفتح الحنفية تلاقيه عنده احترام للذات، وعندما كنت في فلسطين شدني أن كل مكان هناك يسمعه حتى اليهود ».

كما أشادت بالفنان حمزة نمرة، وبشخصيته المختلفة في الغناء وبصوته الرائع.