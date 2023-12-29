واشنطن بوست: انضمام 450 من اليهود الحريديم إلى الخدمة العسكرية في إسرائيل

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بإنضمام يهود أرثوذكس متشددين "حريديم" إلى الجيش في إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي "عملية طوفان الأقصى"، رغم أنهم يتمتعون بإعفاء من الخدمة العسكرية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه من بين ألفين من الحريديم تقدموا للخدمة منذ السابع من أكتوبر، تم قبول 450.

ونوهت "واشنطن بوست" بأن هذا جزء صغير من الجيش الإسرائيلي، الذي يضم ما يقدر بنحو 170 ألف فرد في الخدمة الفعلية.

وقالت الصحيفة إن إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري لطالما كان نقطة خلافية في إسرائيل، التي تعتبر الخدمة العسكرية فيها إلزامية، مشيرة إلى أن هذا الأمر أدى إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عام 2019، في بداية أزمة انتخابية استمرت أربعة أعوام

وبحسب "واشنطن بوست"، عارض الحريديم بشدة إجبارهم على أداء الخدمة العسكرية، بحجة أنه ينبغي عليهم إمضاء كل الوقت المتاح في دراسة التوراة، موضحة أنهم يقلقون من أن شباب الحريديم الذين سيتم إرسالهم إلى الجيش ربما لن يعودون مطلقاً إلى واجباتهم الدينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم الجماعة ونفوذها دفع القادة الإسرائيليين إلى تلبية مطالبهم، كما تم إعفاؤهم من اتباع معايير التعليم الوطنية ودفع بعض الضرائب.