مسئول فلسطيني يحذر مجلس الأمن: المجاعة قادمة في غزة



حذّر مسئول فلسطيني، الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي من أن "المجاعة قادمة" في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مستمرة منذ نحو 84 يوماً.

وقال نائب المراقب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة، ماجد بامية، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، إن المجاعة "طريقة من طرق الحرب" الإسرائيلية على القطاع، مشيراً إلى أن 2.3 مليون شخص "يقاتلون من أجل الحفاظ على حياتهم كل يوم".

وأضاف الممثل الفلسطيني: "من يطلبون منّا ألا ننتقم أو نلجأ إلى العنف يجب أن يدعموا جهود العدالة"، مؤكداً على أن الخيارات المطروحة أمام شعبه هي "القتل أو التهجير"، بحسب قناة الشرق السعودية.

وتابع أن تداعي المنظومة الصحية في غزة ليس من نتائج الحرب، وإنما نتاج للهجمات الإسرائيلية "المتعمدة" ضد المستشفيات والأفراد.

وأشار برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي إلى أن أكثر من واحدة من بين كل 4 أسر في غزة تعاني من جوع شديد، بينما يحدق خطر المجاعة بالقطاع ما لم يتم استعادة القدرة على الوصول للغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية بشكل كاف.

وأظهر تقرير دولي مختص تشارك في إعداده الأمم المتحدة أن 100% من سكان قطاع غزة يعانون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، قائلاً إنه لم يتم تسجيل مستويات مماثلة من قبل في أي مكان بالعالم.