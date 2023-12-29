تحرير 178 محضرا لمخابز مخالفة في حملات تموينية بالإسكندرية

وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان اليوم، إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد، بشن حملات على أنحاء المحافظة والتى أسفرت عن تحرير ٦١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٢٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

ونجحت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، في تحرير ٥٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٢٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر بيع سكر بسعر أزيد، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وأسفرت الحملات في إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر، عن تحرير ٢٦ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٥ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ١٥ محضر عدم الإعلان عن إسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، أسفرت الحملات عن تحرير ١٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لمخزن تموين مخالف.

وحررت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، ٢١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر بيع سلع بسعر أزيد، ومحضر عدم الإعلان عن سعر السكر، و٣ محاضر لبقالين تموين مخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.