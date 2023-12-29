أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الدكتور محمد الهندي، أن بيان قوى الفصائل الفلسطينية الذي أكدت خلاله على وقف العدوان أولاً قبل تبادل الأسرى ليس رداً على الورقة المصرية بل هو بيان عن لقاء اليوم"، مضيفاً: "حريصون على أن يكون الرد على الورقة المصرية مجمعاً عليه من كل الفصائل الفلسطينية".



وأضاف الهندي، في بيان: "سنبلور الرد على الورقة المصرية خلال الأيام المقبلة ونبلغه للقاهرة حول مجمل القضايا المتعلقة بوقف العدوان وتبادل الأسرى"، لافتاً إلى أن "إسرائيل تعيق آلية عبور المساعدات في معبر رفح وهناك موقف إيجابي مصري لعلاج المسألة".



وأوضح أن "إسرائيل تريد مواصلة عدوانها على غزة بعد نزع ورقة الأسرى التي تمتلكها المقاومة"، مؤكداً أن "إسرائيل والولايات المتحدة لا تستطيع مواجهة حرب إقليمية في المنطقة".



ورأى أن "الميدان ورقة مهمة في يد المقاومة والنصر لا يُمنح"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لم تتمكن من الحصول على صورة انتصار والمعركة ستتوقف ولن تحقق إسرائيل أهدافها".



وتابع: "مصير المرحلة الثالثة التي تتحدث عنها إسرائيل هو الفشل كما حدث في المرحلتين السابقتين"، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني أفشل خيار الترحيل الذي تبنته إسرائيل".



ولفت الهندي إلى أن "معظم الإسرائيليين يؤيدون استمرار العمليات العسكرية بغزة والخلاف حول مصير الأسرى".