مدرب توتنهام: الإرهاق سبب الهزيمة الكبيرة أمام برايتون

يرى الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير، أن حالة الإرهاق التي عانى منها لاعبوه، كانت السبب وراء خسارته القاسية أمام مضيفه برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر توتنهام 2 / 4 أمام برايتون، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، في المرحلة الـ19 للمسابقة، ليعجز عن دخول المربع الذهبي بترتيب البطولة، بعدما تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وقال بوستيكوجلو عقب تلقي فريقه خسارته الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي "من العدل أن نقول إننا كنا نشعر بالإنهاك نسبيا وافتقرنا لشراستنا المعتادة، خاصة في بداية اللقاء. لقد كنا نبدأ مواجهاتنا بشكل جيد".

أضاف مدرب توتنهام في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أعتقد أن هذا أمر منطقي، لقد طلبنا الكثير من هؤلاء اللاعبين لفترة طويلة للغاية. الخطة التي ننتهجها تتطلب بذل الكثير من الجهد البدني، واليوم لم نكن في أفضل حالاتنا خاصة في بداية اللقاء".

أكد بوستيكوجلو "برايتون فريق جيد وتمكنوا من استغلال الحالة التي كنا عليها. في النهاية ما أعرفه هو أن اللاعبين بذلوا أقصى الجهد وهذا كل ما يمكنني أن أطلبه منهم".