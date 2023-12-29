جذبت منطقة بئر الجبل القديمة التابعة لقرية القصر الإسلامية فى محافظة الوادى الجديد، الألمانية الفريدل براون، والتى تبلغ من العمر نحو 74 عاما فقررت الاستقرار فيها منذ 20 عاما، بعد أن زارت الكثير من بلدان العالم.

تقول الفريدل براون لـ «الشروق»: إنها منذ زيارتها الأولى لمنطقة بئر الجبل السياحية عشقت المكان، بفضل هدوئه وانتشار أشجار النخيل والسنط فيه فأقامت بيتا بيئيا سياحيًّا وساهمت فى حفر بئر جوفية لاستخراج المياه الكبريتية الساخنة، بجانب زراعة أشجار النخيل والورود الطبيعية، على أشكال دائرية تمثل أن الحياة فى هذا المكان تمثل العودة للنفس وتمثل طريق أنك ترجع لنفسك.

وأشارت، إلى تربية الدواجن وتوفير بيئة صحية هادئة فى أحضان الطبيعة المحاطة بالجبل، وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على جمال المكان، وتستقبل أى زيارات للمكان ولا تحب الضوضاء، وتقطف الورود وتهديها للضيوف عند زيارتهم للموقع، وتحب الموسيقى، وزوجها مقيم فى ألمانيا، وفى فصل الصيف تجرى زيارات لألمانيا لرؤية زوجها والأقارب ودائما ما تدعو لزيارة واحات الوادى الجديد.

ورصدت «الشروق»، مشاركة ضيوفها من أهالى الواحات بأغانٍ ألمانية بعدما تم إهداؤها أغانى واح اتية رسمت البسمة على وجهها الذى يحمل ملامح ألمانية هادئة بفعل الطبيعة الواحاتية.

من جانبه، قال محسن عبدالمنعم، مدير الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادى الجديد، إن منطقة بئر الجبل بزمام قرية القصر بمركز الداخلة، من أكثر المناطق التى تشكل طبيعة الواحات السياحية، وبها عدد السياح الذين فضلوا الاستقرار بها من هولندا وألمانيا، فى ظل طبيعتها الخلابة.

وأشار، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه يتم تنظيم رحلات للسياح من جنسيات مختلفة إلى منطقة بئر الجبل وغيرها، فى ظل أنها تتميز بالهدوء وجمال الطبيعة، وتتميز المحافظة بوجود آثار تمثل جميع العصور التاريخية منها الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والفارسية والبطلمية.