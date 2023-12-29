قوات الدعم السريع في السودان نهبت مخزنا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي

قال برنامج الأغذية العالمي إن مقاتلي قوات الدعم السريع في السودان نهبوا مخزنا تابعا للبرنامج في تلك الدولة التي مزقها الصراع.



وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة أن الإمدادات التي سُرقت مطلع الأسبوع الماضي من المستودع بولاية الجزيرة كان يمكن أن تكفي لإطعام نحو 5ر1 مليون شخص بالحبوب والزيوت والبقوليات لمدة شهر.



كما نهبت قوات الدعم السريع الشبه عسكرية الحصص الخاصة برعاية نحو 20 ألف طفل ممن يعانون من سوء التغذية، والأمهات المرضعات.



وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة شرق أفريقيا، مايكل دانفورد، في بيان صدر وقت متأخر أمس الخميس، " سُلِبَ الشعب السوداني اليائس بالفعل والذي يفر من وجه القتال من مساعدات ضرورية كان بحاجة إليها. لا يمكن التهاون في ذلك ويجب إيقافه".



وأضاف: "كما يجب أن تكفل قوات الدعم السريع الحماية للمساعدات الإنسانية، والعاملين عليها، ومبانيها، في المناطق التي تسيطر عليها".



ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل، وما يربو على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.