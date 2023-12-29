شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الخميس، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، من شن حملة بناحية دمنهور وكفرالدوار.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 17 محضرا متنوعا في مجال المخابز على النحو التالي: 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما و23 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليهم، وغلقهم لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين،و 7 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، و7 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور وعدم نظافة أدوات العجين.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا؛ للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.