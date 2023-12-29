وليد توفيق: تركت الدراسة واشتغلت عشان أساعد والدي

روى الفنان وليد توفيق، تفاصيل إحدى المحطات القاسية التي مر بها في حياته.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «معكم»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أنه ترك الدراسة وهو في سن الـ 12 عاما لكي يساعد والده ماديا، معقبا: «أنا سبت المدرسة عمري 12 سنة عشان اشتغل واتعلم العود، عشان أساعد أبويا وده شرف ليا، أنا زحفت على إيديا في الفن، ومسبتش العود إلا لما بقيت نجم وقادر أعيل أسرتي من الفن».

ولفت إلى أنه اتخذ قرار ترك المدرسة، عندما شعر أن والده لن يستطيع التكفل بمصاريف دراسته، نظرا لأنه لديه 10 أشقاء غيره، منوها بأنه عمل في العديد من المهن بالكهرباء والنجارة وحمل الخشب على أكتافه.

وتابع: «كنت سعيد وعمري ما زعلت من أبويا، ولا مرة حاسبته، وكان أمنيته يجاور الرسول عليه الصلاة والسلام، وحاضر لي حفلة واحدة فقط»، موضحا أن والده طلب منه أن يبقى بجوار الرسول وبالفعل جاور الرسول 8 سنوات حتى توفاه الله وهو في الحج.

وأكد أنه كان يعمل بالفن ويتقاضى أجره، ثم يرسله لأفراد اسرته لمساعدتهم، مضيفا: «ربنا عطاني كتير وأقل حاجة الإنسان يعملها مع عائلته، ربنا بيدينا عشانهم».