اعتبرت الفنانة شمس الكويتية، فكرة المعايشة قبل الزواج حرية شخصية، وأن الله-عز وجل- هو الذي يعلم الأمور بين الطرفين.

وأضافت خلال حوار خاص لها ببرنامج «كل يوم»، تقديم الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، أنه لا يوجد أعظم من أن تبنى العلاقة بين الطرفين على النية الصادقة، معقبة: «هو لازم تيجي الورقة علشان تثبت حسن النية، وهناك أشخاص متجوزين وعلاقتهم حرام ويوجد بها خيانة».

وتابعت: «النظام الأساسي في الدين قائم على النوايا، لكن أنا مش مع التعايش قبل الزواج»، مؤكدة أن هذه الحالات منتشرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتتضح في المحاكم وحالات الطلاق ومواقع التواصل الاجتماعي.



وعن مدى حبها لفكرة الأمومة، أكدت أن هذه المسألة تختلف من شخصية لأخرى، ولكنها تحب أمها بشكل كبير للغاية وتعتبر والدتها أبنتها، مضيفة: «أحب أمي كثيرا، وأريد أرد لها الجميل لأنها تعبت عليا وعلى أخواتي، لذلك فهي بنتي أحلى بنت في الدنيا».

وحول حاجتها لشخص تعتمد عليه عند تقدمها بالسن، أكدت أنها لن تحتاج إلى أحد عندما تكبر بالسن، بل الأشخاص حولها هم من يحتاجون إليها، موضحة: «لن أحتاج لأحد.. طالما عندي فكر وإيمان وتواصل مع الله أنا عندي أنيس وحدتي اللي هو أحلى من كل البشر»-على حد تعبيرها.

