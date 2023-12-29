كريم قاسم: كنت خايف من المشرحة في مسلسل «زينهم» رغم أنها ديكور

قال الفنان كريم قاسم، إن مشاركته في مسلسل "زينهم" هو أفضل شيء حصل له في عام 2023، متحدثا عن شخصية «دكتور جيمي» قائلا: «الشخصية متلبساني أوي وأي حد من أصحابي بيشتكي لي من حاجة في جسمه بقيت بقول له وريني كده وأقعد أفسر له وأتحقق من الموضوع.. كنت متخيل الموضوع هيبقى أصعب من كده لكن اللذيذ إن الكاتب محمد سليمان عبد المالك طبيب، فساعدنا في مصطلحاته، وكان فيه أصدقاء دكاترة ساعدونا».

وتابع خلال استضافته في برنامج «عيش صباحك» على «نجوم إف.إم»: «التركيز في المسلسل أكتر على القضايا والجانب الاجتماعي للشخصيات والمخرج بذكاء حاول يتفادى مناظر الجثث والإصابات علشان يبقى مناسب للأطفال والعيلة مع إنه كان يقدر يدخل في التفاصيل».

وأوضح كريم قاسم: «أول ما قريت الورق حسيت إن جيمي ده دوري ومكتوب لي لأني كنت متخيل هعمل فيه إيه، واللي اتنفذ كمان عدى اللي كنت متخيله بعد التعاون مع المخرج اللي كان فاهم جدًا وكمان الشغل مع أحمد داوود زي لعب الكورة وبنساعد بعض وكنا داخلين ننبسط وكنا محضرين كويس».

وأكد: «كنت خايف طبعًا، ولأول وهلة دخول المشرحة رغم إنها ديكور لكن كأنها مشرحة حقيقي وفيها قبضة، ومع أول جثة وتصوير كان الموضوع بيخض لحد لما اتعودنا بعد كده».

مسلسل «زينهم» بطولة أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، هناء الشوربجي، محمد أبو داوود، أحمد الرافعي، عماد رشاد، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل.