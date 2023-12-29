إقبال كبير في انتخابات نادي قضاة أسيوط

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شهدت انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة أسيوط، توافد المئات من القضاة والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد الكلي لرئيس وأعضاء نادي القضاة بأسيوط.



وقال المستشار أحمد عبدالرحمن رئيس الاستئناف ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن أعضاء الجمعية العمومية من لهم حق التصويت 836 عضوا، موضحا أن مقعد النيابة العامة حسم بالتزكية بفوز المستشار الدكتور حاتم محمد سيد رئيس النيابة والمستشار عمر الخشاب المحامي العام والمستشار هيثم عرفان رئيس النيابة والمستشار كريم مسك وكيل النيابة.

وأضاف رئيس اللجنة أنه يتنافس على مقعد رئيس مجلس الإدارة 3 مرشحين و12 مرشحا على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن الانتخابات بنادي قضاة أسيوط بدأت من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساءً بإشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد محمود عبدالرحمن، رئيس محكمة الاستئناف بأسيوط ورئيس اللجنة وكل من المستشار أيمن الجبالي والمستشار أيمن أبوسداح.

ويتنافس على منصب رئيس مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط 3 مرشحين، هم المستشار محمد ابوسيف، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة أسيوط السابق، والمستشار عمر غانم، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أسامة عبدالمعز، نائب رئيس محكمة النقض.

ويتنافس على مقعد المستشارين 6 مرشحين يتم اختيار 4 مرشحين من بينهم وهم المستشار أحمد عيسي كدواني والمستشار محمد ماهر فرغلي، والمستشار خالد الطاهر والمستشار أحمد عبدالراضي والمستشار هشام قرشي والمستشار محمود طايع.

كما يتنافس على مقعد رؤوساء المحاكم والقضاة 6 مرشحين سيتم اختيار منهم 4 مقاعد، وهم المستشار طاهر أبوزيد والمستشار حسام البدري والمستشار محمود يحيي، والمستشار أحمد مراد، والمستشار محمد عكاشة والمستشار عصام عزوز.