قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني والمعاش اعتبارا من أول يناير 2024؛ يأتي في إطار إعادة هيكلة المعاشات بالتزامن مع ضخ بعض الزيادات إلى أصحاب المعاشات لا سيما الفئات محدودة الدخل.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلا من 1150، والحد الأقصى إلى 10080جنيها بدلا من 8720، في حين سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لـ 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه والحد الأقصى إلى 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه .

ورد البدوي خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع عبر شاشة «الشمس» مساء الخميس، تدني الحد الأدنى للمعاشات إلى ضعف منظومة الأجورعلى مدى الحقب الزمنية الماضية.

وتابع: «تدني المعاشات؛ نتيجة أزمنة سابقة كان لدينا للأسف أنظمة الأجور من الأسوأ على مستوى العالم أدت إلى تدني رواتب المعاشات».

ونوه إلى زيادة المعاشات مجددا خلال يونيو من العام المقبل بنسبة 15% طبقا لقانون التأمينات، لافتا إلى توجيه الرئيس بزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه خلال أكتوبر الماضي.