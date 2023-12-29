قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها تفضل نوع وخامة معينة في أصوات المطربين الرجال الذين تستمع لهم، وتتابع أغانيهم على مستوى الوطن العربي.

وعرض الإعلامي خالد أبو بكر، خلال حوار خاص معها ببرنامج «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، صورة كلا من الفنان عمرو دياب ومحمد منير وعبد الله الرويشد، وسألها أي صوت منهم تفضله وتستمع لأعماله الغنائية، معقبة: «لا أسمع أغانيهم ولا أفتقد أصواتهم، ولكن أسمع بهاء سلطان أكثر من هؤلاء وأحمد سعد ومن الأجيال القديمة عبد الحليم حافظ».

وأكدت أنها تحب هؤلاء الفنانين ولكنها لا تتابعهم، موضحة أن تفضل نوع معين في الأصوات مثلها مثل أي شخص عادي، وليس عيبا أو انتقاصا من أحد.

ونوهت بأنها لا تترد في الإجابة بصراحة عن هذه النوعية من الأسئلة بالأصوات التي تستمع إليها أو تفضلها، معتبرة أن محاولات الإجابة بدبلوماسية عنها هي كذب ولا يوجد دافع لأنها تفعل هذا الأمر.

وعن أكثر ما يعجبها في الرجل، قالت إنها تفضل الشخصية الأكثر رجولة منها، لأنها سيدة مستقلة ومعتمدة على ذاتها وغيرها يعتمدون عليها، وقادرة على تحمل المسئولية، مشددة على أن كل سيدة موظفة معتمدة على نفسها لديها جانب الذكورة عال جدا.