مُسيرة شبح تركية بمحرك أوكراني تكمل بنجاح أول تحليق لها

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أكملت طائرة مسيرة شبح، تركية تعمل بمحرك أوكراني، أول عملية تحليق لها بنجاح، في تعزيز لترسانة تركيا من الطائرات المسيرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وحلقت الطائرة "أنكا- 3" من إنتاج الشركة التركية لصناعات الفضاء "تاي"، والتي تعمل بمحرك صممته شركة "إفشينكو- بروجريس" الأوكرانية، أكثر من ساعة أمس الخميس على ارتفاع 8000 قدم (4ر2 كليومترا) وسرعة 150 عقدة.

واستعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الإنجاز في مقطع مصور تمت مشاركته عبر منصة "إكس"، وسلط الضوء على ما وصفها بتقنية الطائرة المسيرة المتقدمة وإمكانيات في تعزيز دفاعات تركيا.

واكتنفت السرية عملية تصنيع "أنكا- 3"، ونشرت شركة "تاي" صورها لأول مرة في مارس الماضي.