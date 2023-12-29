ردت المخرجة إيناس الدغيدي، على تساؤل حول مدى إحساسها بالخوف من شعور «الموت»، قائلة: «لا أخشى الموت إطلاقا، أنا لما أحب حد أقول له يا رب تموت».
وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، «عندي اعتقاد أن هناك حياة أخرى بعد الموت أحلى وأنقى وأكثر راحة وروحانية من الدنيا».
ودعمت رأيها بهذا الصدد بذكرى وفاة المخرج الراحل هنري بركات، قائلة: «عندما توفى أستاذ بركات وأثناء الدفن شاهدته بعد أن فتح الصندوق؛ وتخيلت وقتها روحي أنا الميتة ونفسي يقفلوا عليا التربة علشان ارتاح، وأصبحت أرى الموت شيء جميل جدا».
وأعربت عن انتظارها تلك اللحظة بشغف ، قائلة: «عايزة أموت مباشرة بدون ما أتعرض للمرض، وانتظر هذا اليوم كأني منتظرة حاجة حلوة، منذ أن كنت طفلة اعتدت على حلم أني برتقي درجات السماء بعجلة ويسألونني رايحة فين، أقول لهم رايحة عند ربنا».