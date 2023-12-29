ردت المخرجة إيناس الدغيدي، على تساؤل حول مدى إحساسها بالخوف من شعور «الموت»، ‏قائلة: «لا أخشى الموت إطلاقا، أنا لما أحب حد أقول له يا رب تموت».‏

وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع ‏عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، «عندي اعتقاد أن هناك حياة أخرى بعد الموت ‏أحلى وأنقى وأكثر راحة وروحانية من الدنيا».‏

ودعمت رأيها بهذا الصدد بذكرى وفاة المخرج الراحل هنري بركات، قائلة: «عندما توفى أستاذ ‏بركات وأثناء الدفن شاهدته بعد أن فتح الصندوق؛ وتخيلت وقتها روحي أنا الميتة ونفسي يقفلوا ‏عليا التربة علشان ارتاح، وأصبحت أرى الموت شيء جميل جدا».‏

وأعربت عن انتظارها تلك اللحظة بشغف ، قائلة: «عايزة أموت مباشرة بدون ما أتعرض ‏للمرض، وانتظر هذا اليوم كأني منتظرة حاجة حلوة، منذ أن كنت طفلة اعتدت على حلم أني ‏برتقي درجات السماء بعجلة ويسألونني رايحة فين، أقول لهم رايحة عند ربنا».‏