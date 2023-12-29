 إصابة 4 إسرائيليين بعملية دهس في جبل الخليل بالضفة - بوابة الشروق
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إصابة 4 إسرائيليين بعملية دهس في جبل الخليل بالضفة

وكالات
نشر في: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 6:35 م | آخر تحديث: الجمعة 29 ديسمبر 2023 - 6:35 م

تسببت عملية دهس في إصابة أربعة إسرائيليين في جبل الخليل بالضفة الغربية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أنه جرى تحييد منفذ العملية، مشيرة إلى أن قوات الأمن هرعت إلى موقع العملية.


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