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اعتبر سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي أن فريقه استحق الفوز بلقب كأس سوبر الأبطال "السوبر الإماراتي"، وذلك بعد تغلبه على مودرن فيوتشر في المباراة النهائية.

وفاز الأهلي على فيوتشر بنتيجة ٤-٢ على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

وقال قمصان عقب المباراة: "استطعنا الفوز بالبطولة عن جدارة واستحقاق، اعتقد ان البطولة بنظامها الجديد كانت قوية وشهدت تنافسا رائعا بين الفرق الأربعة المشاركة".

أضاف قمصان: "البطولة جاءت في توقيت مثالي قبل فترة التوقف والعطلة الدولية، وهي أفضل هدية للجماهير الداعمة لنا خاصة بعدما خسرنا لقب بطولة السوبر الأفريقي وكذلك الدوري الافريقي".

كما وجه مدرب الأهلي الشكر لدولة الإمارات على حسن التنظيم وخروج البطولة بهذا الشكل الرائع.