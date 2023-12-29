كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن رأيها بشأن تصريحات بعض الفنانين حول رفض عمل ‏بناتها بالمجال الفني؛ بسبب التلامس والمشاهد الجريئة في الأعمال الفنية.‏

وردت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع ‏عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، الرفض إلى صعوبة مجال العمل وليس بدافع ‏خشية الآباء من التلامس.‏

وقالت: «أنا مثلهم، لم أتمنى أن تعمل ابنتي بالفن، تمنيت أن تجنب الوقوع في نفس مشاكلي ‏ووجع القلب الكبير في الفن، أما موضوع التلامس يرجع للعقلية، ليس معقولا أن يسمح لنفسه ‏ويقول لابنته لا؛ ده اسمه انفصام في الشخصية».‏

ورفضت من جانبها بعض الآراء المتشددة من أبناء الوسط الفني؛ بشأن تحريم الفن، قائلة: «ناس ‏مشوهة فكريا ليس لها هدف في الحياة، الفن ليس حراما إطلاقا، وفي النهاية ربنا المسئول عن ‏حساب البشر وليس من حق البشر أن يحاسبوا بعض».‏

ورحبت بعودة الفنانة حلا شيحة ومشاركتها مجددا بالأعمال الفنية، قائلة:«لو تخلت عن الحجاب ‏ورجعت تعيش الحياة الفنية كما يجب أن تكون، أنا لم أكن جريئة إطلاقا وأنا صغيرة؛ لكن مهنتي ‏علمتني الجرأة ».‏