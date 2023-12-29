كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن رأيها بشأن تصريحات بعض الفنانين حول رفض عمل بناتها بالمجال الفني؛ بسبب التلامس والمشاهد الجريئة في الأعمال الفنية.
وردت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، الرفض إلى صعوبة مجال العمل وليس بدافع خشية الآباء من التلامس.
وقالت: «أنا مثلهم، لم أتمنى أن تعمل ابنتي بالفن، تمنيت أن تجنب الوقوع في نفس مشاكلي ووجع القلب الكبير في الفن، أما موضوع التلامس يرجع للعقلية، ليس معقولا أن يسمح لنفسه ويقول لابنته لا؛ ده اسمه انفصام في الشخصية».
ورفضت من جانبها بعض الآراء المتشددة من أبناء الوسط الفني؛ بشأن تحريم الفن، قائلة: «ناس مشوهة فكريا ليس لها هدف في الحياة، الفن ليس حراما إطلاقا، وفي النهاية ربنا المسئول عن حساب البشر وليس من حق البشر أن يحاسبوا بعض».
ورحبت بعودة الفنانة حلا شيحة ومشاركتها مجددا بالأعمال الفنية، قائلة:«لو تخلت عن الحجاب ورجعت تعيش الحياة الفنية كما يجب أن تكون، أنا لم أكن جريئة إطلاقا وأنا صغيرة؛ لكن مهنتي علمتني الجرأة ».