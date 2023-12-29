نمو النشاط الصناعي الروسي بأسرع وتيرة في نحو 7 سنوات

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أظهر مسح لمديري المشتريات، أجرته شركة "إس أند بي جلوبال" اليوم الجمعة، نمو النشاط الصناعي في روسيا بأسرع وتيرة له خلال نحو سبع سنوات، في ديسمبر وسط تحسن مستدام في الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في روسيا، والذي تصدره "إس أند بي جلوبال" إلى 6ر54 نقطة في ديسمبر من 8ر53 نقطة في نوفمبر.

يذكر أنه قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

ونما الإنتاج بأعلى وتيرة له منذ مايو على خلفية الطلب القوي من المستهلكين وزيادة مستمرة في تدفق الطلبات الجديدة.

ويرجع النمو القوي الإجمالي في الطلبات الجديدة خلال شهر ديسمبر جاري إلى زيادة عدد المستهلكين وطرح منتجات جديدة وعرض قطع ذات جودة أفضل للبيع. ونتيجة لذلك، زاد الشركات نشاط المشتريات لديها.

ومن ناحية أخرى، تراجعت طلبات الصادرات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ شهر يوليو الماضي.

وشجعت الطلبات الجديدة والمتزايدة الشركات على توظيف مزيد من الأشخاص مما أسفر عن أسرع معدل توفير وظائف في خلال ثلاثة أشهر، بحسب المسح.