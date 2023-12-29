إيناس الدغيدي عن انتقاد المشاهد الجريئة : الجمهور لديه «انفصام في الشخصية» ‏

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن رأيها بشأن لجوء بعض الفنانين إلى أداء المشاهد الجريئة ‏في الأعمال الفنية كبوابة نحو الانطلاق لتحقيق الشهرة.‏

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع ‏عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، إلى ذيوع شهرة الغالبية العظمى من النجوم بسبب ‏أداء الأدوار الجريئة، قائلة: «الجمهور بيحب يشاهد في السينما، ما لا يقدر عليه في الحياة».‏

وبشأن تعرض الفنانين لانتقادات الجمهور بسبب أداء تلك الأعمال الفنية الجريئة، قالت: « ‏الجمهور كدا لديه انفصام في الشخصية، يقول شيء وأفعاله شيء ثاني، وكلنا جزءا من هذا ‏الجمهور، لكن البعض يتخطى هذا الموضوع والآخر لا، لكن الواقع كل الجمهور بيكون داخل ‏السينما لأجلها» حسب قولها.‏

ولفتت إلى رفض معظم الفنانات المصريات أداء دور الفنانة هند صبري بفيلم مذكرات مراهقة، ‏مرجعة قبول الفنانة هند صبري بطولة الفيلم؛ إلى انفتاح المجتمعي التونسي على الغرب، قائلة: ‏‏«هند جاءت من مجتمع جريء ولم تكن خائفة».‏