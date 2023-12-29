إيناس الدغيدي عن انتقاد المشاهد الجريئة : الجمهور لديه «انفصام في الشخصية» ‏

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، عن رأيها بشأن لجوء بعض الفنانين إلى أداء المشاهد الجريئة في الأعمال الفنية كبوابة نحو الانطلاق لتحقيق الشهرة.
وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، إلى ذيوع شهرة الغالبية العظمى من النجوم بسبب أداء الأدوار الجريئة، قائلة: «الجمهور بيحب يشاهد في السينما، ما لا يقدر عليه في الحياة».
وبشأن تعرض الفنانين لانتقادات الجمهور بسبب أداء تلك الأعمال الفنية الجريئة، قالت: « الجمهور كدا لديه انفصام في الشخصية، يقول شيء وأفعاله شيء ثاني، وكلنا جزءا من هذا الجمهور، لكن البعض يتخطى هذا الموضوع والآخر لا، لكن الواقع كل الجمهور بيكون داخل السينما لأجلها» حسب قولها.
ولفتت إلى رفض معظم الفنانات المصريات أداء دور الفنانة هند صبري بفيلم مذكرات مراهقة، مرجعة قبول الفنانة هند صبري بطولة الفيلم؛ إلى انفتاح المجتمعي التونسي على الغرب، قائلة: «هند جاءت من مجتمع جريء ولم تكن خائفة».