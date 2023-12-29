الكاتب مصباح قطب: رواية رصاصة الدلبشاني بها خيال داخلي مركب وعقل فوار

تناول الكاتب مصباح قطب في تقرير له بموقع صحيفة المصري اليوم، رواية "رصاصة الدلبشاني" الصادرة عن دار الشروق للدكتور إيمان يحي، قائلا إنها عمل معقد على بساطته، وهى فى ذلك تشبه مؤلفها فى مسيرة حياته، وطلة وجهه، وقلة بوحه الاجتماعى، ومعها خيال داخلى مركب وعقل فوار.

أضاف في تقريره:الرواية تتحدث عن محاولة اغتيال سعد زغلول، الرئيس الجليل، رئيس وزراء مصر، قبيل عيد الأضحى، وتحديدًا السابعة والربع صباح يوم ١٢ يوليو ١٩٢٤، بمحطة قطار القاهرة.. طاشت الرصاصة وأفلت الجانى فى النهاية من العقاب لإخفاء الإنجليز أداة الجريمة، بحيث إن سعد زغلول نفسه كتب بمذكراته أنه بعد مضى عام على الحادث فإن الواقعة التى شغلت مصر كلها لم يعد لها من ذكر فى كتاب أو جريدة.

وواصل: التاريخ يغرى وسيظل يغرى الروائيين إلى ما شاء الله، وكل كاتب له طريقته فى التعاطى معه، لكن اللجوء إلى التاريخ أيضا مفخخ بالأسئلة الفنية: لماذا هذه الواقعة أو تلك بالذات؟. لماذا هذا الزمن/ العهد بالذات؟. أين يقف التاريخ بوقائعه؟، وأين يبدأ الخيال؟. لماذا اختيار هذه الزاوية أو تلك فى الرواية دون غيرهما؟، وهكذا. مع إيمان يحيى وروايته يمكن القول إن الكاتب بذل الجهد الأعظم فى العمل فى استبعاد ما يرى استبعاده.. فمحاولة الاغتيال بمسرحها وبخلفياتها وتحقيقاتها- التى طالت لأشهر وامتدت إلى برلين وتابعها وحاول التأثير فيها وعليها الإنجليز ورجالهم بالقاهرة، والثعلب حسن نشأت، رئيس ديوان الملك فؤاد، ولكل حساباته- تمتلئ بالتفاصيل المثيرة جدا والدالة أيضا، بحيث إن الرواية، وهى من الحجم دون المتوسط، كان يمكن أن تمتد إلى ٥٠٠ صفحة دون أن نشعر بالملل أو نتهم المؤلف بالإطالة

ركز إيمان يحيى- الذى كان يتمنى دراسة السينما كما كشف صديقه الدكتور محمد المخزنجى- على المشاهد الجوهرية جدا فى الحكاية، وعلى الأطراف الفاعلة بحق فى الظاهر والباطن، وعلى رسالة الرواية للحاضر، وبعض خلفيات من إعلانات الصحف وأخبارها فى ذلك العصر ليظلل أجواء الرواية بلون عالمها، دون أن يزيد حرفًا واحدًا على ما اعتقد أنه يكفى، حتى لو غضب القراء أو أهل السينما!.

قسم إيمان الرواية إلى ١٣ فصلا، لكن العدد ظاهريا ١٢، لأنه كرر رقم ١٢ فى عملية تكتيكية قد تغضب الوفديين منه. الفصل ١٢ عن حسن نشأت، وكيل وزارة الأوقاف، الذى درس فى إنجلترا وصعد فى أشهر قليلة بمكره وفطنته ووعيه الشديد بخريطة القوى فى مصر المحتلة.. مصر التى تغلى منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى، وتعج بالثوار والخونة والصعاليك والأبرار والعهر، ليكون باشا ورئيسا للديوان، كل ذلك معا. هذا الفصل هو منولوج طويل يتحدث فيه نشأت عن ذاته، ويبدأ بعبارة «لست شيطانًا ولا ملاكًا»، ويقول إن إعجابه بالملك فؤاد ووقوفه معه ضد الجميع مرجعه إلى أن فؤاد تحول من مقامر مستهتر إلى حاكم قوى واسع الحيلة، بينما كان عباس حلمى الثانى مترددًا بين الوطنيين والإنجليز والأتراك، وكان حسين كامل ضعيفًا مذبذبًا. مارس نشأت كل فنون الخداع السياسى والتجسس على الخصوم وإثارة الفتن (هناك إشارات إلى صلته بمحاولة الاغتيال)، والإرشاء والتنكيل، واصطناع العيون والعملاء، وعندما ضغط الإنجليز لإبعاده عن القصر فى ١٩٢٥، عينه الملك فى وظائف دبلوماسية هامة بالخارج، وانتهى به المطاف وقد أسس شركات الورق الأهلية والبلاستيك الأهلية وقها. بالمجمل أنه فعل ما فعل من أجل «إنقاذ مصر من الثورة والفوضى»، بتعبيره

الفصل ١٢ مكرر يتحدث سعد زغلول عن نفسه بادئًا بالقول: لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة، ويقول لنا إنه استغل قدراته كفلاح ومحام درس فى فرنسا، وكمقامر وزوج لابنة مصطفى فهمى باشا.. كل ذلك من أجل أن تحقق مصر استقلالها.. فهو قد حافظ على شعرة معاوية مع فؤاد، وظل على حذر شديد نحو نشأت، بحيث لم يستقبله عندما جاء ليطمئن عليه بعد محاولة الاغتيال، وتركه فى الصالة بحجة أنه فى فراشه وبعد ساعتين قام ليخطب فى الجماهير من الشرفة!. لاعب الإنجليز واقترب وابتعد عن التيارات السياسية بذات الطريقة، أدان الإرهاب لكنه برر أعمال الجهاز السرى لثورة ١٩١٩، ارتبط بالعرابيين وأفلت من مصيرهم، وكان يرى فى مصطفى كامل مهرجًا وقليل الفهم، بحيث لم يدرك أن العثمانيين تآمروا مع توفيق على عرابى. رأى أن محاولة الاغتيال وراءها الإنجليز أو القصر، أو هما معًا، وأن اغتيال السرداب لى ستاك فى السودان لاحقا، هو الآخر مدبر لخلق حرب أهلية وحرف المصريين عن قضيتهم الأساسية. يتعجب سعد من غلق التحقيق فى محاولة الاغتيال بعد أن ترك رئاسة الوزارة مباشرة، ومن أن الجانى الذى ادعى، بنصيحة محاميه، الجنون، وأودع الاستبالية، فاز فى مباراة للشطرنج بعد عامين!

عرض بروفايل سعد ونشأت بهذه الطريقة قد يكون درسا فى الحكمة، بمعنى أن علينا ألا نتوقف عند الإعجاب أو الإدانة عند النظر إلى الشخصيات الفاعلة، مهما بدا من تباين أدوارها، بيد أنه أيضا قد يبدو تسوية ظالمة بين الباشا نشأت والباشا سعد!!، لكن المؤلف، وقد عركته هو نفسه الحياة، يتبع نفس النهج مع كل ممثلى مكونات الحركة الوطنية الذين وردت سيرتهم فى الرواية، بما فى ذلك أهل اليسار الذين ينتمى إليهم الدكتور إيمان نفسه. تقدم الرواية تحليلا عميقا جدا لأفكار وتيارات وشخصيات من الحزب الوطنى.. حزب مصطفى كامل ومحمد فريد، وهو الحزب الذى كان الإنجليز يعتبرونه إرهابيا أو متطرفا. ويقف بوجه خاص عند الطلبة من أعضائه، وما كان أكثرهم الذين اختاروا الدراسة فى ألمانيا بدلا عن إنجلترا التى تستعمر وطنهم، وتأثرهم بالفكر الاشتراكى فى برلين، وكان من بينهم من يعتقد أن سعد زغلول خان ثورة ١٩ ومال إلى التفاوض والمهادنة وناسب الباشوات وأصبح منهم. ومن هؤلاء بالذات يتوقف عن عبد اللطيف الدلبشانى، بطل واقعة محاولة الاغتيال، بكل ملامحه كشاب بسيط مسكون بالوطنية والغضب من الاحتلال وأى متعاون معه مهما كان الدافع. شاب لم يقترب من امرأة سوى مرة واحدة بغلطة مشينة لطرفيها مع ألمانية، وهو قد أقسم ألا يقرب امرأة مرة أخرى إلا بعد أن تتحرر مصر وتعلو عزة الإسلام. الوجه الآخر هو عبد الحميد الطوبجى، الذى عاد من ألمانيا، وانخرط فى تنظيم شيوعى بالمنصورة، ثم أصبح وارثا لأرض واسعة، وأخفق فى أن يرتبط بابنة بقال يونانى، تماما مثلما أخفق فى أن يستمر اشتراكيا حتى بعد تغيير/ تخفيف، اسم الحزب إلى عمالى من جراء كثرة المطاردات والمحاكمات للأعضاء، وبات كل همه ألا يذكره الدلبشانى فى التحقيقات، ولم يبق من شىء تبرق له عيناه فى حياته التقليدية الراهنة سوى ذكرى الاشتراكية وحب اليونانية الضائع