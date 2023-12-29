ميناء دمياط يشارك في المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي

شارك اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وعضو المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات، في الفاعليات التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لانعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات، في دورته السادسة، تحت شعار «إدارة اللوجستيات الإنسانية في مواجهة تحديات الأزمات العالمية»، بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وأوضح بيان أصدره اللواء أحمد حواش، اليوم، أنه تم استعراض أهم الإنجازات والنجاحات التي حققتها كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية، ومجلسها الاستشاري خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي من منظمة «AACSB»، حيث يعد أقوى اعتماد لكليات الإدارة على مستوى العالم، كما قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بتكريم اللواء أحمد حواش، لمجهوداته المتميزة بالمجلس الاستشاري بكلية النقل الدولي واللوجستيات، إلى جانب دوره في حصول الكلية على الاعتماد الدولي.

وقد وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، خالص التهاني لرئيس الأكاديمية، وعميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، على الاعتماد الدولي، حيث يعد نجاح جديد يضاف إلى إنجازات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأضاف أن عضوية هيئة ميناء دمياط بالمجلس الاستشاري، تأتي تأكيدا على مسئوليتها تجاه طلبة المؤسسات التعليمية المصرية، وعلى رأسها الأكاديمية العربية، حيث تقوم الهيئة بتوفير فرص تدريبية، وزيارات ميدانية للطلبة، وتحرص على نقل الخبرات العملية إليهم، وربطها بالمواد العلمية، لمساعدتهم في التأهل للالتحاق بسوق العمل، بمنهج يتواكب مع التطور الهائل في صناعة النقل الدولي، وإدارة سلاسل الإمداد متسلحين بالعلم والمعرفة .