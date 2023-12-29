الأرصاد الألمانية: درجة الحرارة في 2023 ارتفعت درجتين عن السنوات السابقة

أفادت البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، بأن درجة الحرارة في العام القياسي 2023 ارتفعت بمقدار درجتين مئويتين مقارنة بقيمها في الأعوام السابقة.

جاء ذلك في الإحصائية السنوية المؤقتة التي نشرتها الهيئة في أوفنباخ اليوم الجمعة.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أن عام 2023 هو العام الأكثر دفئا في ألمانيا منذ بدء القياس في عام 1881.

ووصل متوسط درجة الحرارة في العام الحالي لأول مرة إلى 10.6 درجة بارتفاع بمقدار 2.4 درجة مقارنة بقيمة الفترة المرجعية المعتمدة دوليا ما بين عامي 1961 و1990، وذلك حسبما ذكرت الهيئة استنادا إلى التحليلات الأولى.

ووصل مقدار الارتفاع إلى +1.3 درجة مقارنة بالفترة الحالية والأكثر دفئا بين عامي 1991 و2020؛ وعلق توبياس فوكس عضو مجلس إدارة الهيئة المسئول عن المناخ والبيئة على البيانات محذرا: "التغير المناخي يواصل المضي قدما بلا هوادة".

وأوضحت الهيئة أن الظروف المناخية في العام الحالي غلب عليها الأحوال الرطبة والدفيئة المصحوبة بكميات كبيرة من الأمطار. وبحسب الإحصائية، جاء عام 2023 في المركز السادس في ترتيب أكثر السنوات رطوبة.

وأظهرت التحليلات الأولية أن الهيئة سجلت في العام الحالي معدل أمطار بواقع 958 لترا لكل متر مربع أي بما يزيد عن 20% من المعدل في الفترتين المرجعيتين.

ووصلت نسبة الارتفاع في معدل سطوع الشمس في العام الحالي إلى ما يقرب من 15% مقارنة بالفترة المرجعية بين عامي 1961 و1990، وإلى نحو 5% مقارنة بالفترة المرجعية بين عامي 1991 و2020.