صحة غزة: تسلمنا أشلاء ممزقة ومتحللة لـ 80 شهيدا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال «يمعن في تصفية القطاع الصحي من الوجود؛ بقتل واعتقال الكوادر الطبية وتدمير المستشفيات».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إلى استهداف جيش الاحتلال 312 طبيبا وكادرا صحيا من حملة التخصصات النادرة داخل قطاع غزة، إضافة إلى اعتقال 99 كادرا طبيا على رأسها مديرو مستشفيات شمال القطاع.

ولفت إلى خروج 23 مستشفى و53 مركز رعاية أولية عن الخدمة من إجمالي 142 مؤسسة صحية جرى استهدافها منذ بدء العدوان، فضلا عن 104 سيارة إسعاف، قائلا إن «أكثر من 800 ألف داخل الشمال باتوا بلا خدمات صحية».

ونوه إلى توجه الاحتلال نحو استهداف مستشفيات القطاع الجنوبي وعلي رأسها مجمع ناصر الطبي -الأكبر من نوعه بجنوب القطاع- لافتا إلى استشهاد 20 فلسطينيا جراء مجزرة الاحتلال بمستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الأربعاء، إضافة أخرى صباح الخميس راح ضحيتها 10 شهداء.

وأدان موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من استلام جثامين نحو 80 شهيدا فلسطينيا في حالة تحلل بعد اعتقالها من مناطق مختلفة داخل قطاع غزة وسرقة أعضائها، متسائلا: «لماذا لم تقم اللجنة بسؤال الاحتلال عن مصدر الجثامين وظروف استشهادها؟».

وتابع: «للأسف المنظمات الدولية ارتهنت إلى القرار الإسرائيلي منذ بداية العدوان، لا نستغرب اقتيادهم إحياء وتصفيتهم وسرقة أعضائهم، الجثامين وصلتنا أشلاء ممزقة ومتحللة منذ أسابيع طويلة».